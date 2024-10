A2 maschile. "Macerata pronta al debutto»

"Arriviamo fiduciosi al match contro Pineto che segna il debutto nell’A2". Italo Vullo, direttore generale del Banca Macerata Fisiomed, tira le somme dopo la preparazione estiva e i test effettuati in questi giorni. "La scorso fine settimana – ricorda – i ragazzi erano appesantiti dal duro lavoro svolto nei giorni precedenti, adesso siamo nella fase di scarico e nel contempo si cura sempre più la parte tecnica e tattica. Insomma, c’è ottimismo". Alle 18 il palas maceratese ospiterà di nuovo Pineto che domenica scorsa ha vinto il memorial Furiassi Valenti a cui ha partecipato anche Ancona. Gli abruzzesi hanno battuto il Banca Macerata Fisiomed (2-1) e questo risultato non deve essere un peso psicologico. "Non deve nessuna ripercussione. Nel primo set ci siamo appoggiati tantissimo e volutamente su Andric che era alla prima partita e deve acquisire il ritmo gara. Il secondo set lo abbiamo vinto e il terzo, che è durato quanto un tie break, lo abbiamo perso 15-13. Non parlerei di sconfitta ma molto più semplicemente di un allenamento che fa parte di un triangolare".

Domenica si sfidano squadre che si conoscono bene. "Noi – sottolinea Vullo – dovremo battere bene e cercare di fare subito cambio palla". I giocatori continuano a lavorare in palestra mentre al momento è difficile ipotizzare se Andric riuscirà a recuperare dalla distorsione. "In questi giorni coach Castellano sta curando muro e servizio".

Dall’altra parte c’è un avversario da affrontare con attenzione. "Hanno due centrali bravi e di categoria, l’opposto è da tenere d’occhio e hanno in De Silvestre un elemento di affidamento. Ma sia chiaro, non ci sentiamo assolutamente inferiori". L’ideale è che il Banca Macerata Forum offra un bel colpo d’occhio. "Chiamiamo a raccolta la città, i ragazzi – conclude Vullo – hanno bisogno del sostegno dei giocatori perché in campo si sente il calore del pubblico".