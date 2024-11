A2 maschile. "Macerata, serve una gara al top contro Brescia»

Serve una Banca Macerata Fisiomed in formato gigante per battere domani alle 16 Brescia, seconda forza dell’A2 di volley maschile. Serve alla squadra maceratese la vittoria per la classifica, per cancellare le due ultime sconfitte in trasferta, per i tifosi e per il morale della squadra. Per il valore dell’avversario servirà un’impresa come quelle contro Catania e Siena quando la squadra di coach Castellano ha festeggiato due successi.

"Brescia – dice Niels Klapwijk, opposto della Banca Macerata Fisiomed – è una formazione forte. Loro hanno allestito un organico che gareggerà per vincere il campionato, adesso stanno anche proponendo un’ottima pallavolo". Il giocatore non nasconde le insidie del match. "Sarà una sfida difficile e dovremo essere al massimo sotto tutti gli aspetti. Dovremo essere bravi al servizio, sappiamo che potremo così mettere pressione ai loro attaccanti. Credo fermamente che possiamo rendere la partita emozionante davanti ai nostri tifosi. È poi sempre un qualcosa di speciale giocare contro l’ex squadra e contro tanti volti familiari. Tuttavia, quando saremo in campo sarà una partita come tutte le altre. Sarà una grande lotta e faremo in modo di essere ben preparati".