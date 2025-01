A2 maschile. Macerata si prepara per la delicata sfida in casa di Cantù

"È vero che abbiamo mosso la classifica, ma non come speravamo". Italo Vullo, direttore generale del Banca Macerata Fisiomed, fotografa il momento della squadra attesa domenica dal match a Cantù, un altro appuntamento importante nella stagione dell’A2 di volley maschile dovendo affrontare una formazione che ha un punto in più. "Si respira – aggiunge – quella pressione che c’era prima della trasferta a Siena". La classifica è molto corta con le ultime due che retrocedono: in fondo c’è Palmi con 14 punti, quindi Reggio Emilia a quota 16, sopra ci sono Banca Macerata Fisiomed con 19 punti, Cantù è invece a quota 20. "Occorre stare tranquilli – spiega Vullo – sapendo che molto dipenderà da noi, c’è da fare quadrato e capire che ogni gara ha una sua storia". Il direttore generale ha parlato ai giocatori. "Ho detto che ci aspettavamo qualcosa di diverso dalle gare contro Fano, Palmi e Reggio Emilia ma abbiamo perso al quinto set; invece a Siena abbiamo raccolto 3 punti che non ci attendevamo. Tutto ciò vuol dire che possiamo vincere con chiunque, che siamo sempre sopra la linea di galleggiamento, che in casa abbiamo comunque sempre mosso la classifica e poi ci saranno anche altre occasioni per fare punti".

Ci sono ancora tante gare e occorre avere sempre lo stesso atteggiamento. "C’è da guardare la classifica e non il calendario sapendo che ci sono squadre forti e che giocheranno per differenti motivi, comunque bisognerà scendere in campo con il coltello tra i denti". All’andata Banca Macerata Fisiomed ha vinto 3-0 contro Cantù, ma adesso siamo nel girone di ritorno e ci sono ancora meno gare per allontanarsi dalla zona a rischio e quindi si giocherà con una differente pressione. Ecco che la formazione maceratese dovrà mantenere quella calma indispensabile per non incappare in errori che complicano il cammino.