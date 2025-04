Finale A2 volley femminile: Cbf Balducci sfida Akademia Sant’Anna Messina per la promozione in A1

"Per molte di noi sarà la prima esperienza in una Finale, ma siamo cariche e pronte a dare il mille per mille e cercare soprattutto di mettere in campo il nostro miglior gioco in assoluto". È quanto dice Sara Caruso, centrale della Cbf Balducci, in vista di gara 1 di domani alle 18 quando al Fontescodella ci sarà Messina per la serie che mette in palio la promozione nell’A1 di volley femminile dove è già arrivato il San Giovanni in Marignano, vincitrice della Pool Promozione. "Messina – aggiunge – è una squadra forte, tra le migliori della stagione, in particolare nella gestione muro difesa".

Domani inizia la fase finale del campionato di A2 di volley femminile con la prima sfida tra Cbf Balducci HR e Akademia Sant’Anna Messina. Le maceratesi sono arrivate all’ultimo atto dopo avere eliminato in tre gare l’Itas Trentino, invece le siciliane hanno impiegato due partite per superare l’ostacolo Busto Arsizio.

Per le maceratesi è il ritorno a tre anni di distanza dalla prima finale per la massima categoria, molti tifosi ricordano gara 3 in un Fontescodella strapieno e domani si confida che sugli spalti ci sia tanta gente per spingere le ragazze di coach Valerio Lionetti a firmare l’impresa. Vincere Gara 1 farà guadagnare il primo match point promozione: la serie di Finale, infatti, si decide al meglio delle tre partite. Gara 2 è già in programma mercoledì 23 alle 19 al PalaRescifina di Messina, mentre l’eventuale Gara 3 si giocherebbe di nuovo a Macerata sabato 26 alle 20.30.

È il sesto incrocio tra Cbf Balducci e Akademia Sant’Anna Messina, in questo campionato è stato decisivo il fattore campo con una vittoria a testa (doppio 3-1). Gli altri tre precedenti risalgono alla scorsa stagione in A2: una vittoria casalinga per parte nella Pool Promozione e successo delle siciliane al Fontescodella nella gara dei quarti di finale di Coppa Italia.

È una partita che mette di fronte giocatrici che hanno già vissuto queste sfide. Giulia Bresciani, libero della Cbf Balducci, è una vera e propria donna promozione in A1 con quattro salti di categoria in carriera, di cui uno nel 2022 proprio in maglia Cbf Balducci insieme con Alessia Fiesoli. Le coppie Decortes-Diop e Bonelli-Mason si fronteggeranno dopo aver vissuto insieme momenti indimenticabili nelle rispettive promozioni di Roma nella stagione 2020-21 e di Trento nel 2022-23.

È possibile acquistare i biglietti in prevendita sul sito di Vivaticket. Chi è in possesso del biglietto acquistato online può recarsi ai varchi di ingresso senza passare dal botteghino. Comunque i biglietti saranno in vendita anche al palas Fontescodella: oggi dalle 10 alle 12 e domani dalle 16 a inizio della gara. Le tessere dell’abbonamento Innamorati di Te 2024/25, acquistato ad inizio stagione, tessere sono valide anche per accedere alle partite dei Playoff.