A2 maschile. Sotto esame la Banca Macerata Fisiomed. A caccia di punti salvezza a casa della capolista

"Dobbiamo vedere entrambe le gare da giocarci, quasi come se fossero un’unica cosa, un minitorneo". Italo Vullo, dg del Banca Macerata Fisiomed, parla del match di domani alle 19 a casa della capolista Prata di Pordenone e di quelle di domenica prossima a Macerata contro Ravenna: sono le due gare in cui la squadra cerca i punti per garantirsi la permanenza nell’A2 di volley maschile. "Non possiamo limitarci a pensare di vincere a Prata, e magari – aggiunge – subire poi un contraccolpo psicologico ulteriore in caso di sconfitta". Sta per calare il sipario sulla regular season della Serie A2 Credem Banca, molti verdetti devono ancora essere scritti. È lotta nelle parti alte per accaparrarsi la miglior posizione in vista dei playoff, è battaglia anche per evitare la retrocessione, con due squadre alla ricerca di punti per confermarsi anche il prossimo anno nella categoria.

Sono le premesse della 12ª giornata di ritorno. Cantù praticamente è al sicuro, saranno i biancorossi a giocarsi la salvezza con Reggio Emilia. A due giornate dalla fine Macerata è a +3 sugli avversari che domani alle 16 affronteranno in trasferta il fanalino di coda Palmi, oramai retrocesso. Per i biancorossi si profila un impegno complicatissimo a casa della capolista che metterà sul piatto molta concentrazione ben ricordando quando all’andata è tornata a casa a mani vuote. Il cammino della leader sottolinea le difficoltà che dovranno essere superate: su 12 gare interne Prata di Pordenone ne ha vinte 11. A ciò si aggiunga che i padroni di casa si assicurerebbero il primo posto in caso di vittoria. Non mancano quindi le motivazioni per i friulani che, con le spallate di Gamba, Terpin e Katalan e la tecnica di Alberini – solo per citarne alcuni – hanno le carte in regola per giocarsi la promozione.

"Siamo reduci – dice Luca Vallortigara, vice allenatore della Tinet Prata di Pordenone – da una gara nella quale abbiamo avuto un eccellente approccio. Poi gli avversari sono cresciuti, ma i ragazzi sono stati bravissimi a rimanere concentrati nei momenti difficili e ad essere cinici in cambiopalla e in alcune fasi break. L’errore più grande, nell’affrontare Macerata, sarebbe quello di guardare la distanza in classifica. Abbiamo ancora bene in mente il 3-1 che ci hanno rifilato all’andata. Sappiamo che per entrambe le squadre il match è importante e mette in palio punti pesanti, per i diversi obiettivi delle squadre. Noi dovremo mettere in campo tutta la nostra determinazione per riscattare il ko dell’andata che è una ferita ancora aperta".

Si gioca alle 19 di domani, la partita sarà diretta dagli arbitri Mariano Gasparro e Marco Pernpruner. La gara sarà visibile sulla piattaforma Vbtv.