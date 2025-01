A2 maschile. Tittarelli: "Macerata deve salvarsi. Adesso fuori le unghie e i denti»

"È inutile girarci attorno: la salvezza nell’A2 di volley maschile è l’obiettivo tassativo da centrare". Gianluca Tittarelli, presidente del Banca Macerata Fisiomed, si rivolge alla squadra e allo staff tecnico dopo la sconfitta interna al tie break nel match casalingo contro il fanalino di coda Palmi. "Non si può partire sotto 0-2 – aggiunge – in una gara che avremmo dovuto vincere, in uno scontro diretto occorre dare tutto". E adesso si guarda ai prossimi appuntamenti, a cominciare dalla gara di domenica a Siena. "Adesso si devono tirare fuori le unghie e i denti per assicurarci la permanenza nella categoria". Il presidente ribadisce la sua fiducia e quella della società sulla rosa per evitare le ultime due posizioni che portano in A3. "Al via – il presidente spiega Tittarelli – ci siamo presentati con una buona squadra. Crediamo in questa rosa che ultimamente abbiamo anche rinforzato a testimonianza di non volere lasciare nulla di intentato. Adesso c’è da guardare ai prossimi appuntamenti per un finale di stagione consono alle nostre potenzialità". Nei giorni scorsi la dirigenza si è intrattenuta con i giocatori e lo staff. "Sono stati richiamati a una maggiore concretezza e veemenza". La squadra sta lavorando per i prossimi impegni. "I ragazzi si stanno allenando con la massima tranquillità e attenzione, mettiamo a loro disposizione tutti gli elementi per esprimersi al meglio".

Domenica la Banca Macerata Fisiomed farà visita a un Siena che è alla ricerca di punti per potere entrare nella zona playoff, i toscani avranno così molte emozioni a cui si aggiunge la voglia di riscatto dopo la sconfitta nel girone di andata. Ma non dovranno essere da meno le motivazioni dei maceratesi che devono tornare a muovere la classifica e dovranno mettere sul piatto della bilancia quella determinazione e caparbietà che sono caratteristiche determinanti in formazioni chiamate a tagliare il traguardo della salvezza.