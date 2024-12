A2 maschile. Vullo: "Brescia favorita, ma Macerata ha battuto altre big»

"Finalmente torniamo a giocare a casa dopo dopo due trasferte in cui non abbiamo raccolto punti pur avendo giocato bene contro formazioni di alto livello, diciamo che sono servite per misurarci". Italo Vullo, dg del Banca Macerata Fisiomed, pensa alla gara di oggi quando a Macerata arriverà alle 16 Brescia, seconda forza dell’A2 di volley maschile. "I lombardi – spiega Vullo (foto) – sono una squadra costruita per salire in SuperLega. Possono contare su Tiberti, un esperto palleggiatore tra i migliori nella categoria; hanno come opposto Bisset, un giocatore forte e potente; hanno come schiacciatori Raffaelli, che ha giocato in SuperLega, Cavuto che l’anno scorso era a Trento, e Cominetti. Al centro ci sono Tondo ed Erati, poi in rosa hanno anche Cargioli". Brescia è un avversario da affrontare con la massima attenzione. "Il servizio sarà determinante, poi riuscire a resettare subito l’errore il cambio palla dovrà essere fluido". Nelle ultime due gare la squadra è incappata in sconfitte, in trasferta Macerata ha raccolto molto poco. "Ai giocatori – Vullo rivela cosa ha detto ai pallavolisti – ho sottolineato i continui progressi sul piano del gioco. Ho anche chiesto loro quante squadre migliori di noi hanno visto, magari sul momento si sono espressi meglio e ci hanno sconfitto, ma nessuna ci ha messo sotto dimostrandosi nettamente superiore". La Banca Macerata Fisiomed ha battuto le quotate Siena e Catania. "Come li abbiamo sconfitti possiamo riuscirci anche con Brescia, che comunque parte con i favori del pronostico".