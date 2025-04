Bartoccini Fortinfissi Perugia rinnova con Andrea Giovi: contratto biennale per il tecnico

La stagione agonistica è andata in archivio ancora una volta in tempi brevi, con la permanenza in serie A1 femminile che è stata celebrata degnamente, adesso è già tempo di programmare il futuro. La dirigenza della Bartoccini Fortinfissi Perugia ha iniziato a muoversi da settimane e, come confermato dalle nostre anticipazioni, ha prolungato il contratto con il tecnico Andrea Giovi, artefice del bel risultato per le magliette nere: "Ricevere la fiducia della società dopo questo percorso è sicuramente qualcosa che mi inorgoglisce tanto. Farlo in questo contesto è ancora più bello per me, è un qualcosa di profondo che muove tutti i sentimenti che posso vivere ogni giorno in un posto come Perugia. Sono entusiasta e felice della possibilità che mi è stata confermata. L’obiettivo è sempre quello di provare a crescere, ma sotto tanti punti di vista, non solo quello sportivo. Dobbiamo migliorarci in tante cose. Quello che abbiamo fatto in questa stagione ora va messo via. È chiaro che è stato un bel percorso finora, vogliamo continuare su questa strada e avere un’identità nostra sia come società che come squadra. Oltre questo, vogliamo appassionare ancora più persone per provare ad avere un palasport sempre più pieno".

L’allenatore perugino ha posto la firma su un accordo biennale e a fine estate condurrà la squadra per la terza stagione consecutiva con la prospettiva di prolungare ulteriormente il suo impegno per una quarta. Una scelta che testimonia la fiducia della società sportiva nei suoi confronti. "Dal 2020 faccio parte di questo club, i primi tre anni vissuti nel ruolo di vice allenatore, gli ultimi due da capo allenatore, in questo arco temporale sono certamente tanti i momenti da ricordare, e non parlo solo di trofei e promozioni, ma di partite vinte, cose fatte, di dolori vissuti".

"Ma la cosa più bella - conclude il tacnico Andrea Giovi – è sicuramente il viaggio che abbiamo fatto insieme in questi due anni, è quello che alla fine rimane". Insieme a lui ha trovato conferma anche il fedele assistente allenatore Guido Marangi che forma in panchina una coppia tutta perugina.