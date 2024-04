A2 volley, la semifinale dei playoff. La Cbf Balducci sfiora il colpaccio

BUSTO ARSIZIO

3

CBF BALDUCCI MACERATA

2

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Pomili 10, Rebora 7, Monza 1, Cvetnic 15, Tonello 9, Zanette 24, Bonvicini (L), Bosso 4, Furlan 3, Bresciani. Non entrate: Del Core, Citterio (L), Osana. All. Beltrami.

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Fiesoli 14, Mazzon 16, Bonelli 4, Bolzonetti 25, Civitico, Stroppa 1, Bresciani (L), Broekstra 7, Dzakovic 4. Non entrate: Masciullo, Vittorini, Quarchioni, Morandini (L). All. Carancini.

Arbitri: Pristerà, Pasin.

Parziali: 25-16 25-23 17-25 14-25 15-12.

La Cbf Balducci parte molto male, ma poi reagisce e mette paura a Busto Arsizio che nel tie break si aggiudica gara1 della semifinale playoff di A2 di volley femminile. Mercoledì alle 20.30 si giocherà gara2 al Banca Macerata Forum dove le ragazze della Cbf Balducci dovranno vincere per rimandare a domenica in Lombardia il discorso qualificazione.

Top scorer del match Bolzonetti con 25 punti, segue Zanette per la Futura a quota 24, nominata MVP a fine match. Non sono sufficienti i 9 ace arancioneri, che indicano la grande prestazione in battuta di Fiesoli e compagne. Coach Carancini riparte con Bonelli-Stroppa, Mazzon-Civitico, Fiesoli-Bolzonetti, Bresciani libero. Coach Beltrami (senza Conceicao fermata da un infortunio alla caviglia) schiera Monza-Zanette, Tonello-Rebora, Cvetnic-Pomili, Bonvicini libero.

Nel primo set Busto si fa valere al servizio e in attacco ottimamente assistito dalla ricezione (87%). Con simili premesse il parziale è conquistato dalla formazione di casa, imbattuta sul proprio campo.

Il secondo set è più equilibrato, coach Carancini getta nella mischia Dzakovic e Broekstra che aiutano le compagne nella rimonta (13-13) e a portarsi avanti (20-22). Nel finale però Zanette e Cvetnic fanno la voce grossa in attacco e Busto Arsizio chiude il set 25-22.

Il servizio della Cbf Balducci manda in crisi le avversarie nel terzo set. Le maceratesi si portano avanti e le lombarde non tengono il passo (10-22) anche se coach Beltrami tenta inutilmente di rimediare alla situazione. Stessa storia nel quarto set: la Cbf Balducci vola grazie ad un servizio pungente (3 ace) che costringe Busto Arsizio a forzare il gioco, a faticare in attacco e a commettere errori mentre muro e attacco arancioneri si fanno valere (6-16): sugli scudi Bolzonetti (7), Mazzon (5) e Broekstra (5 punti con il 100% in attacco) per il 14-25 finale.

Nel tie break è guerra di nervi, Busto Arsizio trova subito il +3 e lo tiene stretto fino in fondo con una Cbf Balducci rimasta sempre in gara (nonostante i 6 errori punti nel tie break), grazie alla ritrovata Zanette (5 punti) che prende per mano la squadra per il 15-12 finale. Mercoledì si torna in campo per una gara in cui le maceratesi non possono commettere passi falsi.