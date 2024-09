Sir Perugia, test con Cisterna. Oggi antipasto di Superlega

Cominciano le verifiche sul campo oggi al palasport Evangelisti di Pian di Massiano con un antipasto di superlega maschile. La Sir Susa Vim Perugia sosterrà un allenamento congiunto a porte aperte alle ore 17,30 con i rivali di pari-categoria della Cisterna Volley. Coach Angelo Lorenzetti avrà modo di testare la condizione della squadra a meno di un mese dall’inizio ufficiale della stagione. La squadra laziale arriva in Umbria reduce da un doppio test casalingo con l’Italia under 20 maschile. Tra i volti nuovi della formazione pontina, il venezuelano Willner Rivas è stato il miglior realizzatore di Cisterna con 34 punti messi a segno nei due test. Anche Perugia avrà modo di presentare al pubblico i volti nuovi, a cominciare dallo schiacciatore Yuki Ishikawa, che è anche un ex, avendo giocato coi pontini dal 2016 al 2018. Il giapponese affiancherà Semeniuk e Plotnytskyi e, a completare il reparto, anche il giovane Nicola Cianciotta, al suo esordio assoluto nella massima categoria. Altro ex, il libero Alessandro Piccinelli, che è tornato al fianco del veterano Massimo Colaci. Resta consolidata la diagonale Giannelli – Ben Tara, con Herrera a disposizione, mentre al centro, insieme alle colonne portanti Roberto Russo e Sebastian Solé, e al confermato Davide Candellaro il nuovo arrivato Agustin Loser. Tra i volti nuovi anche il palleggiatore Francesco Zoppellari.