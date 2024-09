Volley A1 femminile Bartoccini, Ambroglini parla del roster: "Centrati tutti gli obiettivi"

PERUGIA – Ultimo allenamento della settimana prima di due giorni di totale riposo per la Bartoccini Mc Restauri Perugia. I lavori riprenderanno lunedì, quando manca poco più di un mese alla partenza commenta l’allestimento della formazione il direttore sportivo Remo Ambroglini: "Avendo centrato la promozione con largo anticipo, abbiamo avuto tempo per muoverci bene. La scelta societaria è stata quella di tenere uno zoccolo duro della squadra che ha vinto il campionato integrandolo con nuove giocatrici. In primavera, insieme a Giovi e Marangi, ho visto video su video per valutare le ragazze d’interesse. Tutti gli obiettivi sono stati centrati. Gardini la conosciamo bene e può dare molto. Prima di prendere Ungureanu abbiamo fatto tante valutazioni. Siamo convinti del pieno recupero dall’infortunio al ginocchio, ora si sta allenando bene, è una schiacciatrice importante. Abbiamo poi le tre straniere (Gryka, Cekulaev e Nemeth, ndr) che sono prospetti di rilievo. Tra l’altro Cekulaev e Nemeth, che arriveranno a Perugia nei prossimi giorni, stanno ottenendo vittorie importanti con le nazionali. Siamo soddisfatti del roster. L’obiettivo è la salvezza, ma non dobbiamo limitarci al compitino".