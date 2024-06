Academy Lube, il bilancio: "Un’annata positiva"

È mancata la ciliegina sulla torta di uno scudetto, il tricolore a livello giovanile non viene vinto dal 2022 (era l’Under15), ma il dolce servito dall’Academy Volley Lube è comunque stato squisito. Il vivaio biancorosso si è confermato il migliore delle Marche a livello agonistico, con i team dall’Under13 all’Under19 che hanno tutti primeggiato nelle fasi regionali. È mancato l’acuto nazionale, ma i piazzamenti rilevanti proiettano il vivaio di Civitanova sul podio tra i settori giovanili della penisola. Da applausi il secondo posto nazionale alla Boy League (Under14), scivolato dalle mani solo al tie-break lo Scudetto Under15, competizione che ha visto Mattia Penna nominato miglior schiacciatore e Nico Pasqualini premiato miglior centrale. Quarto posto e un grande rammarico per la Under17, forse la squadra con più talento nella stagione (Diego Dolcini celebrato come miglior libero). Di prestigio pure il 6° posto nazionale e il 7° posto nella Junior League per il team Under19 contro squadre maggiori d’età e lottando sempre con determinazione. A nobilitare un’annata da protagonisti le molte convocazioni dei talentuosi atleti biancorossi da parte delle nazionali di categoria indoor e di beach volley. Il responsabile dell’Academy, Giampiero Freddi, parla così della stagione 2023-2024 del settore giovanile: "Tutti avremmo voluto vincere uno Scudetto per rimpinguare la già ricca bacheca e devo dire che ci siamo andati vicino, ma ciò che mi rende davvero orgoglioso è che non abbiamo perso un colpo nelle Marche. I nostri ragazzi, inoltre, sono scesi in campo da protagonisti nei tornei Nazionali anche con avversari più grandi d’età di uno o due anni. Ringrazio gli staff per la professionalità, i ragazzi per l’impegno, e le famiglie per la partecipazione costante. Rappresentare un serbatoio per le selezioni nazionali ci ripaga dei sacrifici. Porre in essere sinergie proficue con le scuole è una tappa obbligata per alimentare l’Academy e far conoscere il volley ai giovani!". Da menzionare i risultati promozionali, ovvero il primato regionale S3 1° livello e l’argento marchigiano S3 2° livello al termine di un lavoro certosino da parte di Freddi, passato anche per iniziative mirate fuori dal campo, come il Progetto Scuola, in grado di coinvolgere oltre 500 alunni delle primarie, fino a sfociare nella festa conclusiva con l’Eurosuole Forum invaso dagli scolari.

Andrea Scoppa