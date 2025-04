Adis Lagumdzija eletto MVP dei quarti di finale playoff della Lega Pallavolo Serie A

La Lega Pallavolo Serie A ha eletto Adis Lagumdzija quale Mvp dei quarti di finale playoff. L’opposto di Civitanova è stato giudicato il giocatore più importante e impattante nelle quattro serie complessive. Lui dunque l’atleta che ha trascinato la Lube al 3-1 che ha fatto fuori una rivale scorbutica come l’Allianz Milano. Il classe ‘99, nelle quattro partite ha realizzato un totale di 61 punti, oltre al riconoscimento come Mvp anche in occasione di gara2, dominata dai biancorossi all’Allianz Cloud di Milano. In quella partita ne aveva fatti 19 con uno stellare 73% d’attacco, mentre il massimo di palloni a terra è avvenuto in gara1 salendo a quota 22. La prestazione peggiore in gara3, nonostante la vittoria del team di Medei, Lagumdzija aveva contribuito con appena 2 punti frutto di un pessimo 2/13 dal campo. Durante il duello con i meneghini, l’omologo Reggers ha prodotto invece 75 punti. Analizzando la media punti/set in questa post season, Lagumdzija è nono di SuperLega con 4,05, ma prendendo in esame solo chi sta facendo i playoff Scudetto è quinto, al primo posto il trentino Michieletto con 4,95. "Non mi aspettavo questo riconoscimento – ha affermato Lagumdzija– per me è bello vedere che tutto il lavoro in palestra e l’impegno in settimana con i compagni portino a risultati di squadra e individuali. Essere premiato pochi minuti prima di affrontare Perugia in casa sarà stimolante e mi darà una bella carica. Nel primo round di semifinale ci sono state delle differenze tra noi e la Sir, ma si parla di dettagli che hanno orientato il match. Testa a gara2, ci stiamo impegnando per recuperare il divario. All’Eurosuole Forum lotteremo per mettere in difficoltà e battere i Block Devils!".

In occasione del secondo atto della semifinale sabato alle 18, il terminale offensivo della Lube verrà insignito del premio. Pochi istanti prima dell’inizio del match tra Cucine Lube Civitanova e Sir Susa Vim Perugia, Lagumdzija sarà premiato come Credem Banca MVP dei quarti di finale e speriamo sia preludio ad una bella prova a livello personale e ancor più una bella serata per la Lube.