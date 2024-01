Al torneo under 18 a Francoforte. Tre talenti civitanovesi in azzurro. In nazionale Giani, Cremoni e Zara

Tre giovani talenti dell’Academy Volley Lube hanno invece iniziato l’anno in Germania e soprattutto vincendo con la maglia azzurra. Lo schiacciatore Gianluca Cremoni (più volte titolare in estate durante le amichevoli dei grandi di Blengini), il libero Andrea Giani e il centrale Nicola Zara: atleti di ottime prospettive e già campioni d’Europa Under17 pochi mesi fa, sono a Francoforte dove stanno partecipando al Torneo Wevza con la Nazionale Under18. La manifestazione è appena cominciata ed ha visto i ragazzi convocati da coach Monica Cresta battere 3-0 il Portogallo con il massimo scarto (Giani è sceso in campo). Nel gruppo A figurano anche i padroni di casa della Germania che i nostri baby affronteranno oggi alle 16.30, nel girone B invece vi sono Spagna, Francia, Belgio e Olanda. Il Torneo Wezva mette in palio un pass per gli Europei Under18 in programma in Bulgaria dal 10 al 21 luglio. Questo l’elenco degli atleti selezionati: Nicolò Garello, Luca Romano (Diavoli Rosa); Bryan Argilagos, Alessandro Benacchio, Francesco Biondo, Simone Porro (Treviso); Gianluca Cremoni, Andrea Giani, Nicola Zara (Lube); Davide Boschini (Trentino); Lorenzo Ciampi (Vero Volley); Jacopo Tosti (Marino Pallavolo); Andrea Usanza (Montichiari); Manuel Zlatanov (Young Energy Piacenza).

