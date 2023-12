Alfa canta prima della gara

Un super sabato al PalaBarton con lo spettacolo della grande musica che si unisce a quello della grande pallavolo. Tutto pronto stasera per il “Block Devils Show” che avrà inizio alle 18 con lo spettacolo prepartita di Alfa, giovane e talentuoso cantautore, che si esibirà sotto le volte dell’impianto di Pian di Massiano con una performance con cui presenterà alcuni dei suoi brani più conosciuti. Al termine dello spettacolo il taraflex del palazzetto passerà per l’inizio del riscaldamento ai campioni del volley con il match Perugia-Cisterna, valido per l’ottava di andata di Superlega, che prenderà il via alle ore 20:30. Tutto l’evento con un unico biglietto e con gli stessi prezzi di sempre! E’ un “regalo” della società bianconera per i propri tifosi, alla vigilia della partenza della squadra per il Mondiale per Club.