SuperLega. Vero Volley, ora è crisi. Quarto ko consecutivo

Quarta sconfitta consecutiva (la terza per 3-0, dopo aver conquistato un set nel derby casalingo con l’Allianz Milano) per la Mint Vero Volley Monza. La squadra brianzola, ancora in ritardo dal punto di vista fisico, non è riuscita a portare a casa punti dalla delicata trasferta in casa della Valsa Group Modena. Rispetto allo scorso turno, coach Massimo Eccheli ha schierato dall’inizio per la prima volta Osmany Juantorena e Taylor Averill che però si sono dimostrati ancora molto lontani dalla forma migliore: l’ex schiacciatore della Nazionale dopo un primo set da dimenticare è stato sostituito da Ivan Zaytsev (che ha invece dato un buon contributo in ricezione e anche in attacco finchè ne ha avuto le forze) mentre il centrale statunitense, in campo al posto di Gabriele Di Martino, ha nettamente perso il confronto con Sanguinetti e Anzani.

Dopo un primo set a senso unico, il secondo è cominciato con un parziale di 11-4 che lasciava presagire un epilogo veloce ma sfruttando gli errori di Buchegger e compagni in qualche modo gli ospiti sono tornati in parità, salvo poi crollare nuovamente in dirittura di arrivo.

Il 2-0 è stato un colpo troppo pesante per una squadra che a differenza delle precedenti sconfitte non ha avuto neanche l’atteggiamento giusto in campo e il 25-16 del terzo parziale parla da solo. Si chiude così un mese da dimenticare per la squadra del Consorzio che domenica prossima tra le mura amiche dell’Opiquad Arena dovrà per forza vincere contro la Gioiella Prisma Taranto, già lontana quattro punti in classifica. Un altro ko metterebbe a serio rischio la qualificazione alla Coppa Italia, competizione in cui lo scorso anno la Mint Vero Volley Monza arrivò fino alla finale, persa poi con la Sir Susa Vim Perugia a Casalecchio di Reno (Bologna). Quella era un’altra squadra ma quest’anno è comunque lecito aspettarsi un posto tra le prime otto per cui ci sarà decisamente da lottare fino in fondo.

VALSA GROUP MODENAMINT VERO MONZA 3-0

(25-17, 25-21, 25-16) A.G.