Passo falso della Cbf, il big match alla Omag

CBF BALDUCCI

1

OMAG MT

3

CBF BALDUCCI HR : Fiesoli 1, Mazzon 14, Bonelli 2, Battista 8, Caruso 9, Decortes 19, Busolini (L), Bulaich Simian 9, Orlandi 1, Braida 1, Bresciani, Sanguigni, Morandini. All. Lionetti.

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Nardo 12, Parini 1, Ortolani 16, Piovesan 11, Consoli 15, Nicolini 5, Monti (L), Polesello 8, Ravarini 1, Valoppi, Bagnoli, Sassolini. Non entrate: Meliffi, Merli. All. Bellano.

Arbitri: Candeloro, Papapietro.

Parziali: (22-25 22-25 25-19 22-25)

Cade in casa la Cbf Balducci con la Omag-Mt San Giovanni in Marignano, la sfida al vertice tra squadre a punteggio pieno nel Girone A della A2. Le romagnole si dimostrano solide offrendo una prova concreta in ogni fondamentale, mettono in difficoltà le arancionere che reagiscono nel terzo set ma poi devono cedere al servizio efficace delle avversarie. Non bastano i 19 punti di Decortes (nella foto con il presidente Paolella), top scorer del match e premiata come miglior realizzatrice della A2 Tigotà 2023/24 ad inizio gara.

Avvio in salita per la Cbf Balducci nel primo set: arancionere in difficoltà in attacco mentre San Giovanni spinge sull’acceleratore (4-13). Poi le maceratesi iniziano a macinare gioco ma la rimonta si spegne dopo un lungo scambio chiuso dalle romagnole (22-25). Più equilibrio nel secondo set fino al 13-13, poi viene fuori l’Omag-Mt costruisce il +6 (16-22), la Cbf Balducci non riesce a rimontare. Nel terzo reazione delle locali: Cbf Balducci sul 7-0 e le avversarie non rientrano più in gara. L’Omag-Mt ritrova la fluidità nel gioco di inizio del quarto set (8-14), le arancionere provano a rientrare (15-18) ma le romagnole si portano sul 20-22 e chiudono 22-25.