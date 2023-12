Alla fine dell’andata l’opposto di Cisterna è il re dei bomber

È un debuttante, il 1999 Faure, il bomber della SuperLega alla fine dell’andata. L’opposto di Cisterna dopo 11 giornate risulta al primo posto per punti segnati nonché attacchi messi a segno, dunque in pole per ereditare la corona di re dei realizzatori di Lagumdzija. Faure per l’esattezza ha siglato 215 punti, solo Buchegger di Catania l’unico altro atleta ad aver valicato la quota, per l’austriaco 202. Primo degli italiani è Michieletto con 191, quarto Lagumdzija con 190. Da segnalare che Nikolov è nono con 155. Prendendo in esame i punti di media per set, Buchegger al comando e Faure dietro, sempre quarto Lagumdzija. In difesa nessuno più bravo di Balaso. Il libero della Lube ha fatto più salvataggi di tutti arrivando a 98 e precede Scanferla, l’altro azzurro, a 94. Negli ace/set in vetta Davyskiba, poi Romanò e l’ex biancorosso Garcia. Anche qui Lagumdzija migliore di Civitanova, 11°. Nei muri/set primo Loser, secondo Nedeljkovic e terzo Grozdanov. Il più bravo di Civitanova? Di nuovo Lagumdzija 12°…non c’è alcun centrale di Blengini tra i top 20. Nessun rappresentante Lube per la media ponderata di ricezione dove spicca l’ex Juantorena, poi Laurenzano e Takahashi.

an. sc.