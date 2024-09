Alle 18 la finale di Supercoppa a Firenze. Perugia-Trento, sono sempre loro

Sarà ancora una volta Perugia-Trento, in questo momento le altre squadre hanno qualcosa in meno. Anche se gli umbri campioni di tutto sono in fase di restyling dopo la partenza di Leon, anche se le aspiranti al trono alla fine della stagione non mancano, e Piacenza sicuramente sarà una di queste, Monza è stata la rivelazione e ha inserito esperienza. Ma al momento dovranno tutti ripassare, oggi ci proverà l’allievo Soli a fare lo sgambetto al maestro Lorenzetti guidando un gruppo che somiglia molto all’Italia, anche se il leader della banda azzurra, Simone Giannelli, gioca dall’altra parte.

Supercoppa a Firenze, anche a Palazzo Wanny il primo atto della stagione è la solita festa: oggi alle 18 sarà assegnato il primo trofeo, ieri la semifinale d’apertura è stata vinta dalla Sir 3-1 (25-22, 23-25, 25-20, 25-21) su Piacenza, grazie a Ben Tara (15), Ishikawa (12) Loser (11) e Semeniuk (10), a Piacenza non è bastato Maar (18) in versione top-scorer.

Nella seconda Trento ha regolato Monza 3-0 (25-20, 25-21, 25-23) grazie a Lavia (17) e Michieletto (13), i lombardi aspettano Zaytsev ingaggiato fuori tempo massimo e avevano Juantorena in panchina con la maglia da secondo libero ma ancora infortunato, quindi capirete perché non erano nelle condizioni di poter davvero impensierire una squadra che gioca a memoria. Mettiamoci anche l’assenza del bravissimo coach Eccheli, impegnato nel matrimonio del figlio, e il quadro è abbastanza chiaro: Trento ha vinto perché molti suoi pilastri hanno giocato insieme anche durante l’estate, una volta al completo Monza potrà offrire ben altra faccia, in campo.

In realtà nessuna squadra è ovviamente ancora al top: tutte hanno cambiato qualcosa (ieri Podrascanin è stato annunciato di ritorno alla Lube Civitanova), la stagione è appena all’inizio dopo un’Olimpiade dalla quale il volley maschile azzurro è tornato con un sapore agrodolce in bocca, perché l’impressione è che qualcosa di più di un quarto posto si potesse anche portare a casa, da Parigi.

Oggi alle 18 (diretta RaiSport e streaming Vbtv) la finalissima.