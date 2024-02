Alle ore 16 all’Eurosuole Forum. Braccio di ferro per il terzo posto. La Lube all’attacco del Piacenza

Per il terzo posto e probabilmente per molto altro. Ultima esibizione casalinga di regular season oggi per la Lube, per il penultimo turno c’è Piacenza. Uno scontro diretto perché entrambe occupano il terzo posto di SuperLega a 37 punti e quindi la sfida è uno spareggio per ottenere il miglior piazzamento possibile nella griglia playoff. Con orario anticipato rispetto al solito, ore 16 per la diretta su Rai Sport, all’Eurosuole Forum va in scena un duello che alcuni addetti ai lavori chiamano Lube vs Lube2 in modo un po’ provocatorio, visto che Piacenza nel 2022 ha preso da Civitanova Simon e Lucarelli e da Modena Leal, altro ex. Tre grandi artefici dei successi recenti, specie Simon che è rimasto più a lungo (dal 2018) ed ha trascinato la Lube negli ultimi due tricolori. La formazione allenata da Anastasi non è in un gran momento, ha perso tutte le ultime 3 partite ed ha dilapidato il vantaggio che aveva sulla Lube. Al pari di Civitanova però ha vinto in Champions mercoledì, superando 3-2 lo Jastrzebski Wegiel trascinata da Lucarelli. Vedremo se il successo avrà scacciato un po’ di insicurezze, di certo la Champions ha gasato il team di Blengini che, ad Ankara, ha disputato la miglior partita della stagione. Un blitz 1-3 autorevole ed esaltante, oltretutto sempre senza Zaytsev e i due freschi di rinnovo, Nikolov e Chinenyeze, non al 100%.

La gara è importante e per più motivi, in quanto la Lube, già ora terza in virtù di più successi, in caso di vittoria da 3 punti sarebbe certa del podio e imporsi avrebbe una forte valenza psicologica, indicherebbe Civitanova quale unica antagonista di Trento e Perugia. Poi il match pesa tanto visto che rimarrà solo un turno con la graduatoria cortissima: dal 3° al 7° posto in appena 4 punti, la perdente oggi rischia addirittura di finire fuori dalle prime quattro e non avere il fattore campo nei playoff. Pazzesco. Verona, Milano e Monza sono a 33 punti ed oggi impegnate tutte in trasferta. La Rana ha quella più complicata perché Cisterna può ancora sognare i playoff (mentre le lombarde affrontano Taranto e Padova già salve), però è la squadra più in forma di tutti, nonché prossima rivale della Lube.

Le formazioni

Cucine Lube Civitanova: palleggiatore De Cecco; opposto Lagumdzija; schiacciatori Bottolo e Nikolov; centrali Anzani e Chinenyeze; libero Balaso. A disposizione Thelle, Motzo, Yant, Cremoni, Diamantini, Larizza, Bisotto. All. Blengini.

Gas Sales Bluenergy Piacenza: palleggiatore Brizard; opposto Romanò; schiacciatori Lucarelli e Leal; centrali Caneschi e Simon; libero Scanferla. A disposizione Hoffer, Gironi, Recine, Ricci, Alonso, Andringa, Dias. All. Anastasi.

Andrea Scoppa