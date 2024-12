Allianz all’esame Modena. Piazza: "Voglio carattere"

L’Allianz Milano chiude il proprio girone d’andata sul campo della Valsa Group Modena, oggi alle 19. Match fondamentale per definire la griglia per i quarti di Coppa Italia (in programma il 29 e il 30 dicembre). Le due formazioni sono divise da un solo punto: i meneghini sono sesti a quota 15,gli emiliani a -1 ma con lo stesso numero di vittorie dell’Allianz, ovvero 5. I ragazzi del club di Fusaro devono puntare, a maggior ragione, al successo che permetterebbe di conquistare una posizione più alta in classifica, evitando così sfide ostiche. Venerdì sera, Verona si è imposta contro Taranto chiudendo quinta e garantendo pure la qualificazione di Cisterna: i restanti match di oggi determineranno gli accoppiamenti.

I milanesi sono reduci dai cinque set ben giocati in Champions contro lo Zawiercie, che alla fine ha vinto la sfida, mentre Modena arriva dopo il successo su Taranto. "La sfida di Modena si motiva da sola – dice l’allenatore Roberto Piazza (nella foto) – è una partita più complicata da spiegare che non da giocare. Andiamo in un grande palazzetto che trasuda storia e tante altro che, però, alla fine non incidono direttamente sul campo di pallavolo. In campo ci sono solo le due squadre. Noi dobbiamo giocare con la stessa determinazione e intensità dimostrata in Champions e alla fine si vedrà come si chiude la classifica del girone di andata".