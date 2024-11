Allianz, bis immediato. Due vittorie in tre giorni

L’Allianz Milano, dopo la vittoria contro Cisterna Volley, mette in cassaforte altri tre punti fondamentali, imponendosi per 3-1 contro l’ultima in classifica, la neopromossa Yuasa Battery Grottazzolina, ferma a quota 2 punti. Coach Roberto Piazza, dato il turno infrasettimanale e in vista del debutto in Champions League di mercoledì, fa un po’ di turnover e scende in campo con capitan Matteo Piano al posto di Caneschi, Gardini per Kaziyski e Staforini per Catania. Milano è concreta, in possesso del gioco e in grado di lavorare bene pure nella fase muro. Porro varia tanto alla regia e gli ospiti si trovano spesso in difficoltà in ricezione. In scioltezza, la formazione di casa conquista il primo set. Pure nel secondo i ragazzi di Piazza tengono alta la concentrazione e continuano a giocare bene. È inerme, invece, la squadra ospite che non riesce e trovare soluzioni valide. Trascinati da un Gardini particolarmente in forma, i padroni di casa si portano sul 2 a 0. A sorpresa è più equilibrato il terzo set con Grottazzolina che si impegna per rimanere nel match e mantenere la lotta sul punto a punto. L’Allianz Milano si fa sorprendere e ai vantaggi cede il parziale agli avversari. I meneghini, nonostante qualche errore di troppo in attacco, indirizzano subito il quarto e chiudono, dopo un passaggio a vuoto, il match.

ALLIANZ MILANO-YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA 3-1 (25 – 18; 25 – 20; 25 – 27; 25 – 19).