Allianz, esame Piacenza. Zonta: "Riscattiamoci"

Nella tana del lupo o meglio dei lupi biancorossi: l’Allianz Milano, oggi a Piacenza alle 16, proverà a sovvertire il trend di questo avvio di campionato. I lombardi, dopo cinque giornate, sono a quota sei punti e ricoprono l’ottava posizione, troppo poco per una squadra che vuole partecipare alla lotta scudetto. La squadra di Anastasi invece è in testa con Perugia. "Vogliamo riscattarci dopo la sconfitta con Verona – ha detto Zonta (nella foto) – in cui non siamo stati abbastanza cinici nei momenti importanti. Dovremo partire subito aggressivi dall’inizio, restare sempre attaccati alla partita, essere uniti nei momenti di difficoltà ed efficaci nei momenti decisivi". Giuliana Lorenzo