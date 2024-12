Allianz ko al tie break. Sfuma il primo posto. E lo Zawiercie va a +2

All’E-Work Arena di Busto Arsizio va in scena una battaglia tra Allianz Milano e Aluron CMC Warta Zawiercie, match della pool C di Cev Champions League: al quinto set sono i polacchi a imporsi. Milano, senza Catania influenzato, approfitta di una partenza in sordina degli ospiti. I padroni di casa vincono infatti il primo set sfoggiando concentrazione, lavorando bene a muro e sfruttando la reattività di Reggers. Lo Zawiercie pareggia subito i conti e cresce in aggressività. Nel terzo set, coach Piazza toglie uno spento Kaziyski per Gardini e Porro, quando possibile, sfrutta i primi tempi di Caneschi. Ai vantaggi, dopo un set point, annullato da Milano, lo Zawiercie vince il parziale. L’Allianz è brava a non demoralizzarsie porta il match al quinto. Dove, però, vincono i polacchi.

ALLIANZ MILANO-ALURON CMC WARTA ZAWIERCIE 2-3 (25-17; 20-25; 24-26; 25-19; 12-15)

Giuliana Lorenzo