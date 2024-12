Big match all’Eurosuole Forum. La Lube attende nella sua fortezza lo squadrone dell’Itas Trentino

Domenica fredda? Motivo in più per entrare all’Eurosuole Forum e godersi alle 18 Lube-Itas. Torna un confronto ormai classico in SuperLega, tanto che oggi si taglia il traguardo delle 100 sfide complessive. Sarebbe gara della decima giornata di regular season, ma per entrambe le formazioni varrà come ultima del girone di andata, sia Civitanova che Trento infatti hanno anticipato mercoledì la partita del giro di boa perché nel fine settimana partiranno per vivere il Mondiale per Club.

In Brasile saranno su gironi diversi e pertanto potrebbero affrontarsi solamente in semifinale o nell’ultimo atto. In attesa dell’eventuale incrocio iridato, l’antipasto odierno (diretta anche su Dazn) è molto succulento, in palio 3 punti che pesano: Trento dopo aver superato 3-1 Padova mercoledì è diventata capolista con una gara in più, ha 27 punti contro i 25 di Perugia, viene da 5 successi di fila e ha perso solamente contro la Sir.

I punti sono molto importanti anche per la Lube che, dopo aver rotto il tabù fuoricasa 0-3 ai danni di Grottazzolina, si ritrova al terzo posto con 20 punti, +3 su Piacenza e +5 su Verona, anche loro con una gara in meno. I biancorossi vorrebbero chiudere da imbattuti in casa il girone d’andata e se l’Eurosuole Forum si confermerà fortezza, con l’impresa la Lube Civitanova si garantirebbe le credenziali di testa di serie per i quarti di Coppa Italia in casa.

Coach Medei ha tutti a disposizione e forse riproporrà il sestetto delle ultime uscite, vale a dire con Bottolo (segnando un punto arriverà a quota 1.000) preferito a Loeppky e con lo scatenato Lagumdzija quale principale terminale offensivo. Grande ex Podrascanin, a Trento dal 2020 e match winner nella finale di Champions, è stato suo l’ultimo punto con un muro.

A rendere ancora più interessante la sfida i tanti atleti di spicco che figurano nella rosa ospite. Dopo aver vinto la Champions, l’ultima italiana era stata la Lube nel 2019, Trento ha cambiato pochissimo il roster, ri-affidandosi a coach Fabio Soli. Le uniche novità tra i titolari riguardano i centrali: via il "Potke" e Lisinac, dentro Flavio e Kozamernik, ma quest’ultimo oggi non ci sarà. Per il resto la spina dorsale è italiana con Sbertoli, Michieletto, Lavia, l’ex Rychlicki e Laurenzano. In panca figurano altri due ex come Pesaresi e Garcia Fernandez.

Le probabili formazioni

Cucine Lube Civitanova: palleggiatore Boninfante; opposto Lagumdzija; schiacciatori Bottolo e Nikolov; centrali Podrascanin e Chinenyeze; libero Balaso. A disposizione Orduna, Dirlic, Poriya, Loeppky, Gargiulo, Davi Tenorio, Bisotto. All. Medei.

Itas Trentino: palleggiatore Sbertoli; opposto Rychlicki; schiacciatori Lavia e Michieletto; centrali Flavio e Pellacani; libero Laurenzano. A disposizione Acquarone, Garcia Fernandez, Bristot, Magalini, Bartha, Sandu, Pesaresi. All. Soli.

Andrea Scoppa