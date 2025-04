Banca Macerata Fisiomed sfida Ravenna per i quarti di Coppa Italia A2

"Siamo in vantaggio e proveremo a far valere il fattore campo in una gara che avrà completamente una storia a sé". Simone Gabbanelli, libero del Banca Macerata Fisiomed, parla del match di domani alle 17.30 quando si accenderanno le luci del palas maceratese contro Ravenna, gara 2 degli ottavi della Del Monte Coppa Italia A2. In Romagna il Banca Macerata Fisiomed ha messo a segno un importante blitz vincendo al tie break e adesso si cerca di bissare quel successo per strappare il biglietto per i quarti. "A casa loro – ricorda Gabbanelli – siamo riusciti ad avere pazienza quando spingevano in Gara 1, soprattutto al servizio e, col nostro attacco, siamo stati cinici a capitalizzare le occasioni create". Ci sarà da mettere sul piatto la reazione degli avversari che faranno di tutto per rimanere ancora in corsa. "Ravenna – spiega Gabbanelli – è una squadra fisica, giovane, che ha espresso in campionato una pallavolo di alto livello". Però i romagnoli non stanno attraversando un buon momento, sono infatti in serie negativa da tre partite (due sconfitte nei playoff contro Siena e quella di Gara1), hanno accusato delle defezioni sia prima che durante la partita, ma sono da affrontare con la massima attenzione per quanto fatto vedere nella stagione. La Consar infatti è una squadra ricca di talenti, capace di lottare fino all’ultimo punto e darà il massimo per cercare di giocarsi la qualificazione in casa in gara 3. Macerata dovrà spingere fin dall’avvio per assicurarsi un posto nei quarti, un traguardo di prestigio per i biancorossi. Chiudere la serie in due gare sarebbe un segnale di forza che confermerebbe quanto di buono fatto vedere durante la stagione contro le big. Gli arbitri saranno Luca Cecconato e Antonio Mazzarà. La gara sarà visibile gratuitamente sulla piattaforma Vbtv.