Allianz Milano in Belgio. Qualificazione vicina

Mese cruciale per il destino dell’Allianz in Champions League, quando mancano ancora tre partite del girone. Oggi alle 20.30 i meneghini sfidano, in Belgio, lo Knack Roeselare. Basterà vincere almeno un set per avere la certezza del secondo posto nella Pool C. "Noi andiamo in Belgio – dice coach Piazza - per portare a casa la partita e il risultato, in modo da giocarci nell’ultima gara contro Zawiercie il primo posto. Rispetto all’andata, siamo cresciuti nella consapevolezza". Intanto, dalla società, dopo le smentite voci sulla fusione col Vero Volley, hanno annunciato il prolungamento di contratto del libero Catania e l’arrivo in banda di Francesco Recine per il prossimo anno. G.L.