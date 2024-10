Ancora out Zaytsev. Monza, uomini contati. Contro Civitanova a caccia del riscatto

Terzo appuntamento in Superlega per la Mint Vero Volley Monza che dopo la vittoria del debutto al tie-break sul campo della neopromossa Grottazzolina e il netto (ma immeritato) ko interno con Piacenza farà visita oggi alle 16 alla Cucine Lube Civitanova. La squadra brianzola avrà ancora gli uomini contati: Ivan Zaytsev sarà disponibile dal derby di domenica 20 contro Milano, mentre per gli altri acciaccati ci vorrà ancora un po’ di tempo. L’ultimo precedente è decisamente benaugurante: in gara-5 dei quarti di finale dei playoff Scudetto arrivò un successo esterno che valse una storica qualificazione. Coach Massimo Eccheli (nella foto), l’uomo di quella cavalcata, ha presentato così la sfida: "Come ogni partita di Superlega, sarà estremamente delicata. Hanno un roster ricco di talento, proprio come la nostra squadra, e sono in attesa del rientro di Nikolov, così come noi attendiamo i nostri giocatori indisponibili. Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta: vogliamo riscattarci. Come sempre, sarà necessario un approccio adeguato, oltre alla capacità di esprimere al meglio le nostre potenzialità". Sfida speciale per Erik Loeppky, protagonista a Monza la scorsa stagione, ma anche per altri due ex: Adis Lagumdzija (2020/21) e Santiago Orduna (dal 2018 al 2022). A.G.