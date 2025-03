Angeli "Megabox, hai conquistato i tifosi"

La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia esce dai play-off scudetto di fronte ad una Numia Milano sempre capace di trovare nuove frecce al proprio arco, ma onora come meglio non si sarebbe potuto lo splendido pubblico presente alla Vitrifrigo Arena. I 4561 spettatori entrano nella storia dello sport femminile pesarese e, quanto alla pallavolo, superano ogni dato fatto registrare persino dalla Scavolini tricampione d’Italia 15 anni fa.

Queste le parole del presidente Ivano Angeli: "Sono molto felice per questa giornata, peccato per il risultato, ma contro Milano non era facile spuntarla. Anno dopo anno si vede una crescita del nostro club, sono soddisfatto della stagione perché l’obiettivo era conquistare i play-off e lo abbiamo raggiunto, nonostante alcune problematiche iniziali che hanno reso la squadra un po’ corta. Questo ci ha penalizzato in alcune fasi del campionato, ma una giornata come questa alla Vitrifrigo Arena, con oltre 4500 persone per una partita di volley femminile, ci rende orgogliosi di quello che abbiamo fatto".

Dice Coach Andrea Pistola: "Avevo chiesto alle ragazze una prestazione importante contro una squadra in formissima, tra le più forti del mondo. Per lunghi tratti abbiamo giocato alla pari, uscire così dispiace ma aver giocato una partita del genere davanti ad un pubblico così folto e appassionato è fonte più di soddisfazione che di rammarico. Speriamo che una giornata del genere avvicini ancora di più la gente alla nostra squadra, negli ultimi due anni i risultati stanno arrivando. Ora ricarichiamo le pile e ci tuffiamo nei play-off per la qualificazione alla Challenge Cup".

E’ arrivato anche il grazie della squadra al pubblico (foto Bici a fine gara, sotto Weitzel). La stagione della Megabox non è finita: domenica 23 marzo alle 17 la squadra biancoverde sarà a Bergamo nella gara di andata del secondo turno dei play-off per la qualificazione alla Challenge Cup la terza coppa europea per importanza. La gara di ritorno si giocherà a Pesaro domenica 30 marzo.

b. t.