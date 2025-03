Judo. Il trofeo Italia parla fanese. Fornasiero e Amatori d’argento

Ottimi risultati per il Judo Club Fano dal Trofeo Italia U15 e U13 svoltosi a Pescara: due medaglie d’argento e un settimo posto. In questo torneo “top level” dispensatore di punti per la ranking list nazionale al quale partecipavano oltre cinquecento atleti provenienti da tutto lo stivale, il club di via della pineta schierava cinque atleti: per gli under 15 60 kg. presente sul tatami abruzzese Luca Fornasiero, il quale dopo una marcia trionfale di cinque incontri vinti tutti per ippon (il KO del judo) approda in finale dove solo un piccolo errore tecnico lo priva del gradino più alto del podio. Grazie a questo risultato di spessore il judoka fanese allenato dai tecnici Andrea Mencucci ed Attilio Mascarucci raccoglie un consistente punteggio per la scalata alla ranking list nazionale. Tra gli under 13 (nati nel 2013) quattro atleti biancorossi sul tatami: Andrea Amatori con tre incontri vinti e uno perso si colloca sul secondo gradino del podio dei 50 kg. Buono anche il 7° posto di Matteo Mattioli (50 kg). Più sfortunati Lorenzo D’amico e Diego Tomassoni, i quali, pur protagonisti di ottima tecnica e determinazione, si scontrano con avversari più esperti collocandosi nella zona medio-bassa della classifica. Tutti i giovanissimi 2013 raccolgono comunque un punteggio utile per l’esordio nella ranking list nazionale. Bene anche gli under 18 dove il sedicenne Pier Paolo Pinca (cat. fino 60 kg.), due settimane fa sul secondo gradino del podio nella qualificazione regionale, stacca il pass per i tricolori A2 i quali si svolgeranno a Genova il prossimo 22 marzo.