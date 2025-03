Tittarelli striglia Castellano: "Faccia un bagno di umiltà"

"Ringrazio coach Castellano, lo staff e i giocatori per avere centrato l’obiettivo della salvezza, ma ricordo al tecnico che tutte le scelte di mercato le ha condivise con il dg e gli consiglio anche un bagno di umiltà". Gianluca Tittarelli, presidente del Banca Macerata Fisiomed, risponde alle accuse mosse dall’allenatore alla fine della gara con Ravenna che ha dato la certezza della salvezza nell’A2 di volley maschile. "È stata un’uscita poco elegante, non posso rimanere zitto. Gli consiglio un bagno di umiltà perché non è elegante nei confronti dei suoi colleghi dire che prima non era stato ottenuto nessun risultato e poi è arrivato lui". Il presidente poi si sofferma sulla critica che la squadra sia stata costruita male. "Da noi vengono allestite dal tecnico e dal dg, Castellano era sempre al corrente delle scelte e le ha condivise. Ma c’è una contraddizione alla sua affermazione di un roster costruito: abbiamo battuto Pordenone, Siena, Catania e portato al tie-break Brescia e Ravenna: questo dimostra che la rosa aveva potenzialità. Evidentemente qualcos’altro non ha funzionato". Il tecnico ha detto che a un certo momento la società avrebbe voluto mandare via tutti i giocatori. "Ma non scherziamo. Abbiamo sempre protetto la squadra, permesso ai giocatori e al tecnico di lavorare serenamente e nessuno del club ha mai fatto nulla per mandare via qualcuno e quel qualcuno andato via (Cavasin) non ha preso questa decisione per colpa della società". Castellano ha detto che è stata allestita una squadra di A2 con un budget da A3. "Mi sembra che sia stato allestito un buon organico capace di battere diverse big". Tittarelli interviene sulla questione delle eccessive critiche. "Non so a cosa si riferisca, noi abbiamo fatto sempre in modo da garantire la tranquillità al gruppo, poi le critiche fanno parte della vita e di ogni professione". Con simili premesse Castellano non sarà più l’allenatore della prossima stagione, ma il 13 aprile ci sarà un nuovo tecnico in Coppa Italia? "Castellano – conclude Tittarelli – chiuderà la stagione con noi".