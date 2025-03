The Begin, buona la prima: "Siamo stati squadra"

Il primo atto di playout è stato propizio per la The Begin Ancona che domenica scorsa ha superato per 3-1 i Diavoli Rosa Brugherio. E’ stata la prima di otto partite attraverso le quali i ragazzi di coach Della Lunga cercheranno di percorrere la strada giusta per conquistare la salvezza. Delle cinque squadre coinvolte in questo lungo spareggio all’italiana – una riposa ogni domenica – le prime due conquisteranno la salvezza e le altre tre retrocederanno in serie B. Intanto la The Begin ha cominciato con il piede giusto, Francesco Andriola, centrale dei dorici, tra i migliori nel suo ruolo con 129 punti realizzati e ben 42 muri messi a segno in regular season, commenta il match: "Eravamo consapevoli di dover iniziare questa fase con un risultato positivo e l’abbiamo fatto. Abbiamo disputato la partita con la giusta mentalità a partire dal lavoro in allenamento durante la settimana. E’ vero, abbiamo avuto un passaggio a vuoto all’inizio del secondo set, ma coach Della Lunga ci ha tolto le castagne dal fuoco grazie a una serie di cambi. Abbiamo risposto da squadra, chi è entrato ha riportato qualità di gioco e nonostante il set perso, per il resto della partita non ci siamo più distratti". Il prossimo turno vedrà i Diavoli Rosa Brugherio alla finestra, mentre la The Begin affronterà domenica la prima trasferta di playout, andando a giocare a Campobasso contro la EnergyTime, formazione superata 3-1 nella prima partita dalla TecBus Castellana Grotte, che invece sarà impegnata sabato sul taraflex di Napoli, alla prima partita di playout. La EnergyTime Campobasso ha concluso la regular season all’ultimo posto nel girone blu. Per la The Begin, insomma, è imperativo vincere ancora. g.p.