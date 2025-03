DOPPIO KO DI FILA. Forlì una bestia nera. Castelferretti cade

Forlì 3Castelferretti 1

PARZIALI: 25-12, 22-25, 25-20, 25-21

QUERZOLI FORLI’: Mariella, Kunda N., Rondoni, Bendi, Pirini, Bolognesi, Bigarelli, Casamenti, Camerani, D’Orlando, Peripolli, Soglia, Berti (L1), Pusceddu (L2). All. Kunda

G. P. SABINI CASTELFERRETTI: Gaggiotti, Violini, Toccacieli, Giaccaglia (K), Giuliani, Mancinelli, Mariotti, Pieroni, Pettinari G., Licitra, Bizzarri, Freddi, Marchetti (L1), Palazzesi (L2). All. Silvestrini-Sciati.

ARBITRI: Tosti - Totò

Niente da fare per la Sabini che anche in questa stagione si piega a Forlì. La squadra di casa parte forte, Castelferretti soffre in ricezione commettendo molte ingenuità. Bigarelli è imprendibile in attacco, Camerani letale dai nove metri. Tutt’altra musica nel secondo parziale con Violini e Licitra che iniziano a macinare punti e così la Sabini allunga anche grazie al più preciso lavoro a muro del neo-entrato Giaccaglia. Mariotti al servizio certifica l’allungo. Ma poi nel terzo e quarto set la Sabini pecca in precisione oltre a qualche errore di troppo. Due ko di kila.