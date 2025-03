Pool Promozione A2 femminile. Coach Lionetti: "Cbf Balducci, a Padova ci attende un avversario abile in battuta e a muro»

Domani la CBF Balducci giocherà alle 20.30 a Padova contro la Nuvolì Altafratte nella terzultima partita della Pool Promozione di A2 di volley femminile. Alle maceratesi mancano 3 punti per avere la certezza del secondo posto che poi garantisce l’eventuale bella in casa nei playoff. Ma adesso c’è da superare l’ostacolo Padova. "Si tratta – Valerio Lionetti, coach della Cbf Balducci, ne tratteggia le doti – di una delle formazioni più forti in battuta e a muro, oltretutto è tra le più alte del campionato. Servirà una buona ricezione e cercare di tenere la palla il più possibile dalla nostra parte per sfruttare gli attaccanti".

Il pericolo è che potrebbe esserci un rilassamento, qualora la squadra faccia quei 3 punti, e non è un aspetto positivo un calo di tensione in vista dei playoff. "Non vedo questo rischio. Dopo ogni gara si ricomincia da capo, l’obiettivo è fare ogni volta più punti possibile ed è la nostra filosofia che ci accompagna dalla partita contro Messina. Quanto otterremo sarà frutto del lavoro e di questa mentalità. Vedo durante la settimana e in partita quanta fame hanno le ragazze per cui non ho alcun dubbio sulla loro mentalità". Il tecnico ha dimostrato più volte di pescare dalla panchina. "Lo trovo fondamentale. Abbiamo visto che ha portato un qualcosa in più chi è subentrato mettendo quanto necessario per vincere. In 25 gare solamente due volte ho iniziato e finito con lo stesso sestetto. Ritengo che sia fondamentale che tutti possano dare un proprio contributo".

Il San Giovanni in Marignano è in testa con 5 punti di vantaggio sulla Cbf Balducci, seconda forza del torneo. A 3 giornate dalla fine non sarà facile acciuffarla. "Il nostro atteggiamento è di chi vuole ottenere il massimo in ogni partita e poi faremo i conti, ritengo che le romagnole siano state le più costanti da inizio stagione, hanno lasciato qualche punto per strada come è umanamente possibile. È stata la squadra che ha tenuto un cammino regolare".

Il programma. Oggi alle 20.30: Brescia-Melendugno. Domani. Busto Arsizio-Messina (ore 16); Trento-San Giovanni in Marignano (ore 17); Cremona-Costa Volpino (ore 17); Padova-Cbf Balducci (ore 20.30). Classifica: San Giovanni in Marignano 67; Cbf Balducci Macerata 62; Messina 56; Busto Arsizio 52; Trento 48; Brescia 43; Padova 41; Melendugno 37; Cremona 35; Costa Volpino 30.