RISULTATI E CLASSIFICHE. Osimo tiene a distanza Rubicone. Ora è attesa dal derby a Macerata

Sono sempre tre i punti che separano la capolista Osimo dalla seconda, Rubicone, che non molla niente vincendo pure a Riccione. E quindi Falconara dovrà fare domani un autentico miracolo a San Mauro Pascoli per provare a strappare punti alla vicecapolista. Gli osimani, primi della classe, invece sono attesi dal derby di Macerata.

B maschile (girone E), 19esima giornata. Bellaria Igea-Macerata 1-3, Osimo-Loreto 3-1, San Severino-San Marino 3-0, Falconara-Sir Umbria 0-3, Riccione-Rubicone 0-3, Montorio-Bottega 2-3, Forlì-Castelferretti 3-1.

Classifica: Osimo 51; Rubicone 48; Macerata e Loreto 35; Castelferretti e Sir Umbria 33; San Marino 32; Forlì 29; San Severino 25; Bottega 21; Montorio e Falconara 20; Riccione 14; Bellaria Igea 3.

Prossimo turno. 22/3/25. Castelferretti-Bellaria Igea (ore 18), Macerata-Osimo (ore 17), Rubicone-Falconara (ore 17:30), Sir Umbria-Riccione, San Marino-Montorio, Bottega-Forlì. 23/3/25: Loreto-San Severino (ore 17).

Dopo il derby vinto da Jesi, come all’andata, con lo stesso punteggio, la squadra jesina salirà domani a Castelfranco Veneto per sfidare Giorgione. In casa la Clementina che riceverà Ravenna. Nelle sfide di andata Jesi vinse in quattro set contro le venete, mentre la Clementina tornò con un punto da Revenna.

B1 femminile (girone C), 19esima giornata. Aduna Padova-Riccione 0-3, Eagles Mestrino-Giorgione 3-1, Pieralisi Jesi-Clementina 2020 3-1, Imoco San Donà di Piave-Cesena 1-3, Bologna-Forlì 3-0, Ravenna-Vicenza, Teramo-Arena 0-3.

Classifica: Bologna 47; Riccione 40; Vicenza e Cesena 38; Aduna 32; Imoco 31; Ravenna 30; Arena e Jesi 29; Giorgione 28; Forlì 20; Clementina ed Eagles 14; Teramo 6.

Prossimo turno. 22/3/25. Arena-Aduna, Riccione-Eagles, Forlì-Imoco, Clementina-Ravenna (ore 18), Vicenza-Teramo. 23/3/25: Giorgione Castelfranco Veneto-Jesi (ore 17:30), Cesena-Bologna.