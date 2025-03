Sir Perugia, notte di Champions. In palio c’è l’accesso alla final four

Ultima gara interna della champions league in programma stasera (ore 20,30) con la Sir Sicoma Monini Perugia che saluta i tifosi cercando la qualificazione alle final-four. Si attende il grande pubblico sugli spalti per spingere i campioni d’Italia verso l’epilogo della competizione. Il più prestigioso torneo continentale per club potrà essere seguito anche in diretta web su eurovolley.tv o sulla piattaforma Dazn, detentori dei diritti della manifestazione. La gara-due dei quarti di finale sarà delicata per i block-devils, che sono alle prese con qualche acciacco fisico, ma battere ancora la Vero Volley Monza è possibile. Forte del successo colto in trasferta nella prima sfida la settimana scorsa, la compagine bianconera parte coi vantaggi del pronostico. I brianzoli sono con le spalle al muro e per passare il turno dovranno giocare una partita aggressiva, forzando dal primo minuto in tutti i fondamentali. Agli umbri basta vincere due set per passare positivamente il turno, ma è chiaro che vorranno farlo il più presto possibile per poi risparmiare energie in vista della gara di domenica sul fronte nazionale. Avrà ancora delle scelte quasi obbligate il tecnico Angelo Lorenzetti che deciderà chi mandare in campo in base alle condizioni di salute. Tra i padroni di casa è pronto ad esaltarsi il centrale argentino Agustin Loser: "Guardia alta perché sarà una partita molto difficile. Hanno finito primi nel loro girone, per questo ci stiamo giocando contro. Bisogna pensare che sarà una partita difficile, dobbiamo vincere due set oppure il golden set".

I settentrionali guidati da Massimo Eccheli sanno che questa potrebbe essere la loro ultima partita stagionale e vorranno lasciare il ricordo migliore di loro stessi. Nella fila ospiti il vigilato speciale sarà lo schiacciatore tedesco Erik Rohrs che pare essere in grande forma. Due gli ex della partita, si tratta dello schiacciatore Oleh Plotnytskyi tra gli umbri e del centrale Thomas Beretta tra i rivali. Ad arbitrare sono stati chiamati i fischietti Wojciech Maroszek (POL) e Stefano Cesare (ITA). Possibile sestetto Perugia: Giannelli ad alzare in diagonale con Ben Tara, Solé e Loser centrali, Semeniuk ed Plotnytskyi attaccanti di banda, libero Colaci. Probabili titolari Monza: Kreling in regia e Szwarc opposto, Averill e Di Martino al centro, Marttila e Rohrs schiacciatori, Gaggini libero.