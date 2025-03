Volley serie A1 femminile. Rastelli guida le Black Angels al prossimo turno: "Siamo pronte, a prescindere dall’avversario»

È stata ufficializzata la data della gara d’andata del secondo turno dei play-off per la challenge cup. Si giocherà in anticipo sabato 22 marzo alle ore 20,30 al palasport di Pian di Massiano. L’avversaria della Bartoccini Mc Restauri Perugia sarà la squadra che ha perduto ieri sera lo spareggio tra Novara e Chieri. Dopo Cuneo, un’altra squadra piemontese sarà in mezzo alla strada delle magliette nere che vogliono continuare a stupire e ad avanzare nella competizione. La prova convincente della scorsa domenica ha fornito ulteriore ottimismo alle ragazze umbre che sono convinte di poter dire la loro. L’opposta di riserva delle perugine, Rachele Rastelli non si sbilancia e fa un punto della situazione generico: "Aldilà dell’avversaria che ci troveremo di fronte rimaniamo concentrate su noi stesse e posso dire che faremo di tutto per andare più avanti possibile nei play-off challenge. In regular season abbiamo battuto sia Chieri che Novara, a testimonianza del fatto che possiamo giocarcela con entrambe, anche se loro partiranno ovviamente col favore del pronostico in virtù della miglior classifica". La giocatrice ventiseienne è stata chiamata in causa nell’ultima sfida contro Cuneo restando in campo per parecchio tempo. L’opposta mancina, scesa in campo nel secondo e terzo set, ha offerto una prestazione di spessore condita da cinque punti di cui un ace e un muro. "In generale ho avuto dei feedback positivi rispetto l’ultima gara. Sono contenta per il fatto che noi seconde linee abbiamo avuto la possibilità di essere protagoniste. Non è stato un contentino, Giovi ci ha permesso di incidere in maniera importante sul match e di mostrare le nostre qualità. È un giusto riconoscimento per chi come me si è vista meno in campo, o magari per altre che hanno giocato ancora meno ma che in allenamento danno veramente tutto. Adesso l’apporto di tutte quante sarà importante e potrà fare la differenza. Poi, senza più il peso della salvezza, riusciamo ad esprimere una pallavolo ancora migliore. Ce la giocheremo anche nel secondo turno dei play-off challenge".

Alberto Aglietti