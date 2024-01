Angeli promuove le Tigri: "Siamo proprio da playoff"

Ivano Angeli presidente della Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia traccia il bilancio sportivo del 2023. Iniziato l’8 gennaio con una vittoria al tie-break sul campo della S. Bernardo Cuneo, l’anno solare si è chiuso con un’altra vittoria in trasferta al quinto set sul campo della Roma Volley. Lo score complessivo è dunque di 13 vittorie e 17 sconfitte. Al termine della stagione 2022-2023 le pesaresi sono arrivate none a quota 30 punti. Attualmente sono ottave alla pari con la Roma Volley.

"E’ stato un anno positivo – esordisce lo stesso Angeli (foto) –. Abbiamo consolidato la nostra posizione nella massima serie, confermando il nono posto dell’anno precedente, ma avvicinandoci alla zona playoff, che è il nostro obiettivo per il 2024. Dopo due anni felici ad Urbino, che è stata la nostra accogliente casa nelle prime stagioni di A1, abbiamo colto l’opportunità di fare crescere ulteriormente il progetto a Pesaro, in felice coincidenza con l’anno di Capitale italiana della Cultura. Siamo nati a Vallefoglia, Urbino ci ha accolti con affetto, e abbiamo sempre detto sin dall’inizio che la nostra ambizione è riuscire a rappresentare tutto il territorio provinciale, che ha una tradizione molto importante nella pallavolo. Un’altra cosa alla quale teniamo molto, e che riguarda anche la nostra volontà di radicarci nel territorio, è il rafforzamento del nostro impegno nel settore giovanile, che ora copre tutte le fasce di età, dal minivolley all’Under 18, in collaborazione con società quali Adriatica Fano e Apav Lucrezia".

Scegliendo Pesaro, la società ha scommesso sulla fame di volley della città e investito anche nella ristrutturazione degli spazi dell’impianto sportivo di Campanara, ora chiamato PalaMegabox: "La risposta di pubblico è stata significativa e stiamo lavorando ad ulteriori iniziative per fidelizzare questo seguito e crearne uno anche maggiore in futuro. Per esempio, dopo le feste ospiteremo il Volley Bergamo sabato 6 gennaio: per quella serata, abbiamo organizzato una serie di iniziative, a partire dalle 19.15, dirette ad un pubblico di giovani e giovanissimi. Un momento per stare assieme pensato per le famiglie, alla quale vorremmo partecipassero tutti gli appassionati di volley del territorio: giochi, musica dal vivo, sorprese per i bambini, il tutto in occasione della festa della Befana".

Quanto alla squadra e al campionato in corso: "A tutt’oggi siamo pienamente in corsa per la qualificazione ai playoff. Lo staff tecnico guidato da Andrea Pistola sta facendo un ottimo lavoro coinvolgendo tutte le ragazze e traendo da ciascuna di loro il contributo necessario. Qualche partita non è andata come volevamo, ma la squadra sta crescendo ed è un bellissimo gruppo". E chiude: "Ringrazio i Balusch, che ci seguono anche in trasferta non lasciando mai sole le ragazze, e tutti coloro che amano questo sport e tifano per noi".

b.t.