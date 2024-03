Annullato il primo match point. La Lube è viva più che mai. Domenica a Monza per la svolta

Avevamo scritto "non a casa mia e non adesso, non così" e il 3-2 di gara3 ha detto che la Lube è viva. E la serie abbastanza. Sospinta da un tifo notevole, pubblico che giustamente ha anche invocato gli attributi sul 10-18 del terzo set, la Lube domenica ha rialzato la testa e ha annullato il primo match point per Monza. Ancora una volta, come spesso capitato nei playoff, i biancorossi sono riemersi quando l’oscurità sembrava averli attanagliati. Sotto 0-2 nei quarti e quindi a rischio di patire una precoce eliminazione, Civitanova è andata sotto 0-1, ha vinto il secondo set thriller battagliando ai vantaggi, è di nuovo andata sotto 1-2 e pure 9-12 nel quarto set, ma a quel punto ha sprigionato lo scatto decisivo trascinata da Yant. Coach Blengini l’ha vinta anche con i cambi. Aveva iniziato schierando titolari per la prima volta nella serie Zaytsev (reduce da un infortunio muscolare) e Chinenyeze (out per la regola sul numero di stranieri) ma dal quarto set ha stravolto la squadra. Lagumdzija e Bottolo magari non possono essere considerate riserve, Diamantini e Larizza soprattutto sì, tuttavia grazie alla loro energia e all’atteggiamento senza paura, la Lube ha smesso di essere "tirata" e si è sbloccata. Si può essere sbloccata anche la serie? Si può sognare l’ennesima epica rimonta? Tutto passerà da domenica e da una gara 4 che sarà durissima a Monza. Se domenica la Lube ha saputo vincere di squadra, con i gregari e sfoderando cuore, alla Opiquad Arena però occorrerà che i titolari giochino davvero da stelle. La Mint non è inesperta come Verona l’anno scorso e in questa stagione, oltre a solidità tecnica ha dimostrato forza mentale, raggiungendo la finale di Challenge Cup e quella di Coppa Italia, estromettendo nei quarti proprio la Lube. Di certo nel terzo atto non ha trovato le contromisure col suo valido muro né a Yant né dopo i cambi biancorossi, è calata pian piano al servizio e, a differenza delle prime due sfide, non ha trovato "l’eroe".

Intanto il 3-2 sui brianzoli potrebbe dare un’importante iniezione di fiducia in chiave Champions. Giovedì sera infatti si torna all’Eurosuole Forum per il ritorno della semifinale con Trento, insomma la Lube è chiamata ad un’altra rimonta, da fare in una sola gara e forse più difficile perché contro i campioni d’Italia. Dopo il ko della scorsa settimana 3-1, Civitanova è chiamata ad imporsi 3-0 o al massimo 3-1 per poi giocarsi tutte le fiches al Golden Set. Blengini non avrà vincoli e potrà schierare la Lube potenzialmente migliore, ma si sta monitorando Chinenyeze che domenica è uscito anzitempo per un problema al ginocchio.

Andrea Scoppa