Anticipo di SUPERLEGA. Trento vittoriosa. Padova al tappeto

Non solo il derby-festa della pallavolo marchigiana, anche l’Itas Trentino ha giocato mercoledì sera. Al pari della Lube i gialloblù hanno anticipato l’ultimo turno di andata che avrebbe dovuto vederli in campo l’8 dicembre ed invece in quei giorni saranno in Brasile per il Mondiale per Club. Trento ha ospitato Padova e l’ha battuta 3-1. Per riuscirci a piegare la Sonepar necessarie sono state le solite prove consistenti di Michieletto, Rychlicki (21 punti a testa, con l’opposto ex Lube Mvp) e Lavia. Grazie a questo successo e alla gara in più, i dolomitici sono balzati al comando della SuperLega con 27 punti, più due su Perugia. Curiosamente non torneranno a giocare in casa prima del 26 dicembre, ora avranno infatti solo viaggi cominciando domenica con quello a Civitanova. A proposito del prossimo turno, si parte domani alle 18 con la sfida Piacenza-Grottazzolina e un match, quello tra Milano e Cisterna, è stato giocato ad inizio mese e terminato 3-1.