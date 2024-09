Antipasto di Superlega. La Lube sfida la Yuasa

Mercoledì di amichevole, o allenamento congiunto che dir si voglia, per la nuova e giovane Lube. Alle 17 i biancorossi di coach Medei tornano in campo per affrontare ancora una volta i cugini della Yuasa Battery Grottazzolina. Sarà il terzo ed ultimo confronto con i fermani di coach Ortenzi e dell’ex Marchisio (in SuperLega invece bisognerà attendere l’ultimo turno), il quarto della pre-season in assoluto e sarà l’ultimo test pre-campionato all’Eurosuole Forum. Poi Civitanova avrà impegni vicini ma mai in città. Sabato e domenica prenderà parte alla seconda edizione della Jesi Volley Cup, kermesse che il 14 la vedrà misurarsi contro l’Allianz Milano e che annovera tra le partecipanti anche Sir Susa Vim Perugia e Tours Volley-Ball. Quindi il 21 la Lube giocherà a San Severino contro Modena. Anche oggi l’ingresso al palas sarà gratuito e i team si ritroveranno contro a distanza di 5 giorni dall’1-3 biancorosso del PalaSavelli. Curiosità per la prova di Bottolo che venerdì è stato nuovamente assai prolifico e brillante, bissando quanto fatto contro Fano. A proposito di schiacciatori, ha parlato il canadese neo acquisto Loeppky: "I test con Grottazzolina e Fano si sono rivelati utili, così come saranno duri e formativi il prossimo appuntamento con la Yuasa e i successivi incroci della preseason. Avere qui il gruppo al completo grazie al ritorno di Adis Lagumdzija dopo le qualificazioni per Euro 2026 è bellissimo, ma per esprimerci al top abbiamo bisogno di tutti, quando Alex Nikolov recupererà al 100% cresceremo ancora. La squadra è giovane e in cerca del giusto ritmo. Ci serve tempo per trovare il miglior equilibrio, ma siamo affiatati e se mi guardo intorno vedo un buon potenziale, mi emoziona percepire tanto talento nel team. Qui a Civitanova ho trovato un’isola felice: la città mi piace e la mia famiglia si trova bene, la Lube è ben organizzata, il livello di staff e compagni è molto elevato, proprio l’approccio che speravo. Tutti hanno mille attenzioni per non farci mancare nulla, non posso volere di meglio".

Andrea Scoppa