Assaggio di Superlega all’Eurosuole Forum. La Lube vince sotto lo sguardo di Podrascanin

CUCINE LUBE : Chinenyeze 4, Gargiulo 10, Loeppky 5, Orduna 1, Bisotto (L) ne, Balaso (L), Boninfante 1, Poriya 7, Larizza 1, Nikolov ne, Dirlic 3, Bottolo 10, Tenorio 2, Lagumdzija 11. All. Medei.

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Zhukouski 2, Antonov 2, Cubito ne, Demyanenko 6, Mattei 2, Comparoni 5, Fedrizzi 12, Marchiani ne, Cvanciger ne, Tatarov 4, Marchisio (L), Petkovic 13, Schalk ne. All. Ortenzi.

Parziali: 25-23 (27’), 25-22 (26’), 25-22 (23’).

Note: spettatori 300; Lube battute sbagliate 13, ace 7, muri 7, attacco 53%, ricezione 57% (45% perfette); Yuasa Grottazzolina: battute sbagliate 16, ace 5, muri 3, attacco 51%, ricezione 47% (28%).

La Lube fa suo anche il terzo test pre SuperLega contro i cugini di Grottazzolina e, dopo aver concesso un set venerdì al PalaSavelli, non fa sconti all’Eurosuole Forum. L’ultima uscita interna di pre-season vede Civitanova imporsi 3-0 sotto lo sguardo di...Podrascanin. E sì, il centrale serbo è stato in panchina, in maglietta di allenamento e col suo numero abituale, il 18. Giorni fa avevamo dato la notizia che si stava allenando qui e che il suo ritorno era ormai questione di burocrazia (il passaggio alla Federazione italiana) ed ecco arrivare un ulteriore indizio.

Tornando alla partita, molto bene Gargiulo ed è piaciuto anche lo spirito già combattivo di Balaso e soci, manifestatosi negli scambi lunghi e nel terzo parziale. Sabato e domenica la Lube giocherà al PalaTriccoli la Jesi Volley Cup esordendo contro Milano.

Primo set. I sestetti sono gli stessi di venerdì, dall’altra parte della rete ci sono gli ex Zhukouski e soprattutto Marchisio. La Lube attacca in modo equilibrato, nessuno avrà più di 7 palle offensive, Grotta si affida ad un Fedrizzi da 7/9 e resta abbastanza vicina. Poi è un errore al servizio di Vecchi a regalare l’1-0 ai padroni di casa.

Secondo set. Gli ospiti partono bene con Fedrizzi e un errore di Lagumdzija dà loro il +3. I martelli di Civitanova alzano i colpi ed arriva il break, complice anche un paio di incertezze fermane in ricezione. La battuta biancorossa, a volte potente, a volte float, continua a far danni e la Lube riesce ad allungare fino al +6. Come prima un errore in battuta (Petkovic) chiude. Da segnalare un Gargiulo da 7 punti senza errori.

Terzo set. Coach Medei cambia i suoi, dentro Poriya, Dirlic, Davi Tenorio e Larizza, meno novità da Ortenzi ed ecco il tabellone indicare 16-20. Anche se amichevole, la Lube non ci sta. Orduna inventa per Poriya e 22-22, un murone di Larizza dà il 24-22 e uno sbaglio di Zhukouski sigilla la contesa.

Andrea Scoppa