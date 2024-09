Assaggio di SuperLega. La Lube domani in campo

Inizia il conto alla rovescia. Da oggi manca meno di un mese al giorno X, al via della SuperLega edizione 2024-2025. Il 29 settembre la Lube aprirà il campionato ospitando la Sonepar Padova e invece, proprio domani, disputerà il suo primo test amichevole, anzi ormai si deve scrivere allenamento congiunto, contro la Yuasa Battery Grottazzolina. Un appuntamento fisso da anni nella pre-season dei biancorossi, ma stavolta più interessante perché i fermani sono neopromossi e dunque prossimi rivali di Civitanova. La partitella inizierà verso le 17 e l’ingresso all’Eurosuole Forum sarà libero per tutti gli appassionati. A proposito di tifosi, ieri la Lube ha reso noto che a partire da domani (dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19) sarà possibile ritirare le tessere riservate a chi è già abbonato o intende sottoscrivere un abbonamento stagionale per seguire le partite dei biancorossi in campionato, nei quarti di Coppa Italia e in Challenge Cup. Le card saranno disponibili al botteghino del palazzetto civitanovese anche nei giorni successivi, durante gli orari di apertura al pubblico. Affinché la procedura di ritiro vada a buon fine, i tifosi dovranno presentarsi in biglietteria con il documento d’identità personale.

Infine la Lega Pallavolo Serie A ha comunicato date e orari della Supercoppa, il primo trofeo della stagione e quest’anno antipasto del campionato. Purtroppo senza la Lube che ormai era una habitué e un anno fa è caduta al tie-break in finale contro Perugia sotto i colpi dell’Mvp Ben Tara. La kermesse si giocherà il 21 e 22 settembre a Firenze, prima semifinale alle 15.30 tra Sir Susa Vim Perugia e Gas Sales Bluenergy Piacenza (diretta Rai Sport) e alle 18 Itas Trentino – Vero Volley Monza (Rai Play). La finale domenica su Rai Sport alle 18.

Andrea Scoppa