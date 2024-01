Atto secondo. Subito la rivincita. È Milano-Piacenza anche in Superlega

L’Allianz Milano torna sulla scena del crimine o meglio sul taraflex dove, mercoledì, ha conquistato al quinto set le semifinali della Del Monte Coppa Italia (in programma contro Perugia il 27 gennaio alle 18.30). Nemmeno fosse fatto di proposito, oggi, alle 18.00 al PalaBanca Sport, i lombardi riaffrontano di nuovo la Gas Sales Bluenergy Piacenza (match valido per la seconda di ritorno), cercando un’altra vittoria. I ragazzi di Anastasi, invece, tenteranno il riscatto dopo la bruciante sconfitta avvenuta al tie-break e dopo aver avuto cinque match point. La sfida tra i due club si presenta affascinante e dall’esito sempre incerto.

Nonostante diversi errori da ambo le parti durante il match di Coppa, entrambe le formazioni sono in un buono stato forma e in un discreto momento. Nello specifico, Milano è imbattuta dal 17 novembre 2023 e l’ultima volta che non è andata a punti era il 15 dello stesso mese (venne sconfitta per 3-1 dalla capolista Itas Trentino). I ragazzi di Piazza, inoltre, sono reduci da tre vittorie di fila in campionato, che hanno permesso di scalare la classifica e di essere quinti, a quota 21 punti, a una sola distanza dalla quarta posizione occupata dalla Cucine Lube Civitanova. Visto il recente successo i meneghini non dovranno, per nessuna ragione, sottovalutare un avversario che in campionato ha subito solo quattro sconfitte e tra l’altro tutte al quinto set. Piacenza sa far male ed è una squadra che ha sempre creato non pochi problemi all’Allianz. Nel roster di coach Andrea Anastasi non c’è ancora Leal, fermo ai box e che sta recuperando da un infortunio al polpaccio destro, ma comunque ci sono uomini importanti su cui contare. A cominciare da Francesco Recine, in un’ottima condizione, fino a chi spesso parte dalla panchina come l’ex e milanese Fabrizio Gironi che mercoledì, subentrato a uno spento Romanò, ha mostrato il suo repertorio. "Noi andiamo in campo sempre in sei, sette più il libero – ha spiegato il capitano Matteo Piano - ma sapendo che è un’altra partita rispetto a quella di mercoledì per la Coppa. Due sfide tanto vicine, con Piacenza che sarà ancora più agguerrita, ma anche noi. Torniamo al PalaBanca con la consapevolezza dei nostri mezzi e adrenalinici, che è il motto di questo 2024".

Piazza, salvo sorprese dell’ultima ora dovrebbe confermare la solita formazione. Porro alla regia, in banda Kaziyski con il ritrovato Ishikawa, al centro Loser in un momento di straordinaria condizione, con Piano. Opposto Reggers e libero Catania. Portare a casa i tre punti permetterebbe al club di consolidare e migliorare la propria posizione in Superlega. Inoltre, sarebbe un ulteriore slancio per i play off di Coppa Cev in programma mercoledì, in trasferta, contro i polacchi dell’Aluron CMC Warta Zawiercie. Le ambizioni del Presidente Lucio Fusaro sono sempre più grandi e potrebbero espandersi pure alla seconda competizione europea.