B maschile. Sabini corsara in Abruzzo dopo 14 anni di attesa

montorio

1

castelferretti

3

PARZIALI: 20-25, 16-25, 28-26, 20-25 MONTORIO: Di Felice M., Omaggi, Ranalli, Fontana, Ricci, Di Felice A., D’Ugo, Cesarini, D’Isidoro, Di Ermenegildo, Corsi, Vallese (L1), Porcinari (L2) All. Di Felice C. SABINI CASTELFERRETTI: Violini 27, Toccacieli 2, Gaggiotti 5, Bizzarri, Giaccaglia (K) 7, Giuliani 3, Mancinelli 22, Mariotti, Pettinari G., Pieroni, Licitra 13, Freddi, Marchetti (L1), Palazzesi (L2). All. Silvestrini - Sciati.

ARBITRI: Marini - Sacrini

La Sabini torna a vincere in Abruzzo dopo oltre quattordici anni. Vittoria - la seconda consecutiva - speciale, perché da dedicare all’ex vice presidente Edoardo Bonvini, venuto a mancare il giorno precedente alla gara. Successi che conquistano e dedicano al vicepresidente anche le formazioni della Seconda Divisione, della C e della Prima Divisione per un poker da applausi. La Sabini approccia alla grande trascinata dalla coppia Violini-Licitra e nonostante l’infortunio al ginocchio del libero Marchetti tiene un buon cambio palla volando sul doppio vantaggio.