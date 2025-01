B1 femminile. La Pieralisi lascia soltanto le briciole

jesi

3

teramo

0

PARZIALI: 25-15, 25-17, 25-10

PIERALISI : Girini (L2), Cecconi (L1), Diaz 1, Marcelletti 3, Paolucci 8, Peretti 3, Castellucci 14, Papagno 7, Canuti 7, D’Amore, Milletti 6, Moretto 8. All. Sabbatini.

FUTURA VOLLEY TERAMO: Salas 3, Coccoli 6, Danaila 1, D’Urso, Ruggiero, Capone, Sbano (L), Sartore n.e., Mazzagatti 1, Zarattini 2, Renzi n.e., Patasce 5. All. Collavini.

ARBITRI: Galletti e Almanz

La Pieralisi inizia l’anno come aveva lasciato il vecchio: vincendo senza lasciare neanche un set all’avversario. La formazione di Sabbatini fa un solo boccone anche di Teramo superandolo in tre set. Le jesine sono padrone del campo già nel primo parziale mostrando un bel gioco e un attacco super. L’allenatore delle jesine nel terzo set può ruotare tutta la rosa a disposizione. La Pieralisi domina (19-8) e non concede spazi alle ospiti per rientrare. Chiude Marcelletti con il servizio. Per la Pieralisi terza vittoria consecutiva e sempre in tre set.