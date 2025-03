B1 FEMMINILE. Pieralisi vince ancora la sfida contro le cugine

CLEMENTINA

PIERALISI : Girini (L2), Cecconi (L1), Diaz 3, Marcelletti, Paolucci 6, Peretti 3, Castellucci 12, Papagno, Canuti 11, D’Amore n.e., Milletti 8, Moretto 12. All. Sabbatini

CLEMENTINA 2020: Grilli, Boari n.e., Pieralisi, Bastari n.e., Belegni 12, Casarin, Usberti, Luciani 6, Barbolini 11, Giuliani 1, Sposetti (L1), Malatesta 11, Calza 5, Tomasetig 10. All. Moretti.

ARBITRI: Binaglia e Caronna.

Come la gara di andata, così nel ritorno. Vince ancora la Pieralisi il derby contro la Clementina. Stavolta in casa, al PalaTriccoli. Una vittoria in rimonta per la formazione di Sabbatini che sbaglia l’approccio. Da dimenticare per le padrone di casa, con la Clementina che aggredisce con il servizio costringendo Jesi alla resa visto che le locali non riescono a trovare ritmo e precisone in attacco. Ma dal secondo set la Pieralisi cresce, sfrutta qualche imprecisione delle ospiti pareggiando i conti. Si gioca punto a punto anche nel terzo set, vinto stavolta ancora dalle locali grazie anche a qualche errore delle avversarie.