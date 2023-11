B2F, Fossato parte bene ma poi si arrende

FOSSATO VOLLEY

1

REGGIO EMILIA

3

(27-25, 22-25, 15-25, 23-25) FOSSATO DI VICO: Ciavattini Er. 22, Santocchia 13, Mosconi 9, Ciavattini El. 6, Servettini 5, Fattorini M., Sagramola (L1), Beciani 1, Noto, Provvedi, Cusarelli, Bellucci (L2). N.E. – Cicogna, Manci, Palazzi. All. Pugnitopo.

REGGIO EMILIA: Brunfranco 18, Saccani 17, Barbero 15, Odorici 4, Iotti 4, Sazzi 3, Cioni (L1), Rustichelli, Cattini, Ferrari. N.E. – Furegato, Giovanardi, Memoli Ronzoni (L2). All. Sazzi e Campioli. Arbitri: Rosalba Santoniccolo.

FOSSATO DI VICO – È ancora amara la serie B2 femminile per la Fossato Volley che parte bene ma va ko contro la Fos Wimore Reggio Emilia. Inizialmente il martello Erika Ciavattini imperversa a rete, le rossoblù però commettono anche tanti errori e riescono a spuntarla col minimo scarto. In seguito, le emiliane prendono coraggio e dominano le rivali che sono costrette sempre ad inseguire e non riescono ad annullare il gap. Solo nei finali del secondo.