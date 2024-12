Savino, missione compiuta. Le finali di coppa sono realtà

SAVINO DEL BENE 3VOLLEY BERGAMO 1991 1

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Bernardeschi ne, Ribechi, Herbots 14, Castillo, Kotikova ne, Mancini ne, Ognjenovic 5, Bajema, Graziani (L2) ne, Nwakalor 11, Da Silva Carol 16, Antropova 25, Mingardi 8. All. Gaspari.

VOLLEY BERGAMO 1991: Piani 2, Adriano 12, Carraro, Bolzonetti, Strubbe 7, Mistretta, Armini (L1), Farina ne, Evans 1, Manfredini 10, Mlejnkova 8, Alcantara ne, Spampatti (L2) ne, Montalvo 18. All. Parisi.

Arbitri: Cappello - Saltalippi.

Parziali: 25-15, 25-16, 23-25, 25-16.

FIRENZE - A Palazzo Wanny, nei quarti di finale di Coppa Italia, la Savino Del Bene domina Bergamo e accede alle final four di Bologna l’8 e il 9 febbraio. Nei primi due set non c’è partita, nel terzo si complica la vita ma nel quarto riprende a correre e chiude in scioltezza. I primi tre punti li mette a segno Antropova, ma Bergamo con Mlejnkova, Manfredini e Montalvo guadagna il 3-3, poi il 6 pari. A quel punto Scandicci cambia marcia e illumina la scena, con Ognjenovic magistrale direttore d’orchesta, Kate e Herbots inesorabili a rete, Carol e Nwakalor a rendere solido il muro, e Castillo a raccogliere tutto. Le biancoblù sono imprendibili, superiori in ogni reparto. Secondo set in fotocopia, ancora con Kate a firmare il tris di apertura e Nwakalor in grande ascesa. Gaspari ruota a tempo Mingardi con Ribechi e anche quest’ultima si mette in evidenza. Savino Del Bene sempre avanti e con Herbots centra il 2-0.

Al giro di campo Bergamo si fa coraggio, oltre a Montalvo ora punge Adriano subentrata a Piani schierata in avvio di partita. Si gioca punto a punto, le biancoblù restano attaccate fino al 21-21, sul 22-24 Kate annulla un set point ma il suo errore in battuta regala alle ospiti il 2-1. La quarta frazione ancora in equilibrio fino al 5-5, poi Scandicci innalza il muro (3 punti di Carol su 4 nel parziale) e Antropova continua a colpire realizzando, sul 24-16, anche il punto del match. Ognjenovic eletta MVP per la magia con cui ha mandato quattro compagne in doppia cifra: Antropova, top scorer con 25 punti, Carol (16, 1 ace e 5 muri), Herbots (14, 2 muri) e Nwakalor (11, 3). Delle ospiti Montalvo su tutte (18). Savino Del Bene superiore in ricezione (43%-33%), attacco (49%-26%), battuta (3-2 ace) e a muro (11-5).

Franco Morabito