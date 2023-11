B2F, Trestina perde lo scontro in coda

SCANDICCI SDB

3

AUTOSTOP TRESTINA

0

(25-15, 25-23, 28-26) SCANDICCI: Viganò 14, Farelli 13, Cacciatore 12, Savioli 10, Giacomello 6, Picchiotti 4, Magnani (L1), Grossi 1, Basegni, Pugi. N.E. – Bruni, Mame, Turini, Ribechi (L2). All. Patrick Mineo.

TRESTINA: Zani 10, Malesardi 9, Valentini 8, Esposito 7, Mancini 5, Saia 4, Cesari (L1), Baruffi, Ciabatti, Di Francesco, Squarcetti (L2). N.E. – Gnassi, Cincinelli, Gambino. All. Francesco Brighigna.

Arbitri: Mario Scarpitta ed Emily Mazzola.

SCANDICCI (FI) – Perde lo scontro in coda della serie B2 femminile la Autostop Trestina, le altotiberine si arrendono in casa di una Pallavolo Scandicci Sdb ultima della classe. Una prestazione con troppi errori in battuta e ricezione, oltre ad una correlazione muro-difesa che non ha funzionato, di contro l’attacco dal centro delle umbre ha funzionato. La partita in trasferta è cominciata male. Nella seconda frazione l’innesto di Baruffi non ha potuto invertire l’andamento. Terzo periodo sempre in bilico.